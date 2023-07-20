Sincap besleyen adama rekor ceza

İHA'nın haberine göre, Kırıkkale'de duyarlı bir vatandaş, emniyete bir restoranın bahçesinde gördüğü koruma altındaki 9 Anadolu sincabının kafeste tutulduğunu bildirdi.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, restorandaki sincapların kafeste tutulduğunu tespit etti.

Ekipler, işletme sahibine 11 bin lira idari para cezası uyguladı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Anadolu sincapları ise, DKMP Şube Müdürü Bahadır Gürleyik ve ekipler tarafından millet bahçesinde yeniden doğaya salındı.