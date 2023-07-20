Sincap besleyen adama rekor ceza

Kırıkkale'de restoran bahçesindeki kafeste tutulduğu tespit edilen koruma altındaki Anadolu sincapları, ekipler tarafından millet bahçesinde yeniden doğaya salındı. İşletme sahibine de 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA
Sincap besleyen adama rekor ceza

İHA'nın haberine göre, Kırıkkale'de duyarlı bir vatandaş, emniyete bir restoranın bahçesinde gördüğü koruma altındaki 9 Anadolu sincabının kafeste tutulduğunu bildirdi.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, restorandaki sincapların kafeste tutulduğunu tespit etti.

Ekipler, işletme sahibine 11 bin lira idari para cezası uyguladı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Anadolu sincapları ise, DKMP Şube Müdürü Bahadır Gürleyik ve ekipler tarafından millet bahçesinde yeniden doğaya salındı.

aw939133-01-1.jpg

aw939133-02.jpg

aw939133-03.jpg

aw939133-04.jpg

aw939133-05.jpg

aw939133-06.jpg

aw939133-07.jpg

Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Kuzey Kore ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor Dünya
Kuzey Kore ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Zalgiris Galatasaray maçının hakemi belli oldu Spor
Zalgiris Galatasaray maçının hakemi belli oldu
ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor Teknoloji - Otomotiv
ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor
Dev ilaç firması iflas etti Güncel
Dev ilaç firması iflas etti
Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı Magazin
Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor Teknoloji - Otomotiv
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor