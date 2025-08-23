Sındırgı’da deprem tarihi camiyi vurdu!

Kaynak: İHA
Sındırgı’da deprem tarihi camiyi vurdu!

6,1 büyüklüğündeki depremde Şerif Paşa Camii’nin minaresi ve iç bölümleri zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatılan caminin avlusuna AFAD tarafından ibadet çadırı kuruldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Şerif Paşa Camii'nin minaresinin ve iç bölümlerinin de zarar gördüğü tespit edildi.

Sındırgı'da bulunan Şerif Paşa Camisi de depremde hasar gördü. Depremin ardından yapılan incelemelerin ardından güvenlik gerekçesiyle cami ibadete kapatıldı. Vatandaşların ibadetlerini sürdürebilmeleri için cami avlusuna AFAD ekiplerince çadır kurulurken, caminin duvarlarında kolonlarında çatlaklar olduğu tespit edildi.

