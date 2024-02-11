Sindirimi en kolaylaştıran mucize şifalı bitki

Biberiye, birçok insanın yemek sonrası sindirim problemleri yaşadığı durumlarda yardımcı olan bir bitki. Bu bitkinin iğne şeklindeki yaprakları kokuludur ve yaz aylarında toplanıp kurutulur. Biberiye aynı zamanda süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir.

BİBERİYENİN FAYDALARI NELERDİR

Biberiye, sindirim sistemi için yararlı bir besindir. Mide ve bağırsakların çalışmasını destekler. İdrar ve gaz çıkarmayı kolaylaştırır. Vücuda canlılık kazandırır. Damarları açar ve tıkanıklığı önler. Migren gibi baş ağrılarını azaltır, kalp ritmini düzenler. Astım ve bronşite iyi geliyor.

Kansızlık ve sarılık gibi kan hastalıklarını tedavi eder. Biberiye yağı, romatizmal ağrıları hafifletmek için ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulanır. Biberiye, yaprakları, yağı ve çiçekleri ile kullanılabilir. Cilt sağlığı için de faydalı olan biberiye, cilde elastikiyet ve sertlik verir. Bir litre suya biberiye ve kekik yağı eklenip cilde sürüldüğünde, cildi arındırır ve nemlendirir. Ayrıca akne ve sivilce gibi cilt problemlerine de çare olur. Burkulma ve yara gibi durumlarda da biberiye yağı kullanılabilir.