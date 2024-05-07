Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözünün anlamı nedir?
Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazı küçük şeylerin bile büyük rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Büyük sonuçlara yol açabilecek küçük faktörleri göz ardı etmemek gerektiğini, sonra büyük sorunları beraberinde getireceğini anlatmaya çalışmaktadır.

SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben seni önceden uyarayım da sonra bana 'neden beni uyarmadın' deme, sinek küçüktür ama mide bulandırıyor işte..."

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