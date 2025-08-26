Sinem Kobal bikinili pozlarıyla mest etti

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı yaz tatili kareleriyle magazin gündemine damga vurdu. 38 yaşındaki oyuncu, yeşil bikinili plaj pozlarıyla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen ve iki çocuk annesi olan Kobal, fit görünümüyle adeta mankenlere taş çıkardı. Instagram’da 6 milyon takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Kobal’ın gül ve kalp emojileriyle süslediği paylaşımı, hayranlarını mest etti.

KARİYER VE AİLE DENGESİ

Sinem Kobal, “Dadı” ve “Selena” dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinmiş, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Son olarak Netflix’te yayınlanan Her Şeyin Başı Merkür projesiyle izleyiciyle buluşan Kobal, kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılında kızı Lalin’i, 2022 yılında ise Leyla’yı kucağına alan oyuncu, hem iş hem de aile hayatını başarıyla sürdürüyor. Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarıyla bağını güçlü tutuyor.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİNE NET YANIT

Geçtiğimiz aylarda magazin kulislerinde dolaşan boşanma söylentileri, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftini gündeme taşımıştı. Ancak çift, bu iddiaları net bir şekilde yalanlayarak birlikteliklerinin sağlamlığını vurguladı. Kobal’ın romantik doğum günü kutlaması da bu söylentilere en güzel cevap oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi için özel olarak yaptırdığı, üzerinde “Hem harbi hem Barbie” yazan pasta, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TATİLDEN RENKLİ KARELER

Sinem Kobal’ın son paylaşımı, deniz, kum ve güneşle dolu tatil anlarını yansıtıyor. Yeşil bikinisiyle plajda verdiği pozlar, oyuncunun formda ve sağlıklı yaşam tarzına dikkat çekti. Takipçileri, Kobal’ın enerjisine ve doğal güzelliğine övgüler yağdırdı. Oyuncunun tatil kareleri, yazın son günlerinde hayranlarına ilham kaynağı oldu.

38. YAŞINDA PARLIYOR

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan Sinem Kobal, doğum günü paylaşımıyla da büyük ilgi görmüştü. Eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun sürprizleriyle renklenen kutlama, çiftin mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kobal, hem kariyerinde hem de özel hayatında parlamaya devam ediyor.

Sinem Kobal’ın sosyal medya paylaşımları, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Oyuncunun fit görünümü ve pozitif enerjisi, onu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getiriyor.