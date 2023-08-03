Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, InStyle dergisinin ağustos sayısı için röportaj verdi. Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla ilişkisini ve anne olduktan sonra değişen yaşamını anlattı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu’yla mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, göz önünde olmalarına rağmen mahremiyetlerini korumayı başardıklarını söyledi.

sgvluncx4eus3enjqw8nga.jpg

Kobal “Kenan’la hayata bakış açımız, işimiz, özel hayatımız konusundaki düşünce ve isteklerimiz birbiriyle örtüşüyor. Kenan işinde çok başarılı, takdir ettiğim ve gurur duyduğum bir oyuncu. İkimiz de mümkün olduğunca kendi içimizde kalmayı seviyoruz. Çocuklarımız olduktan sonra bu daha da önemli hale geldi, çünkü büyürken özel alanları olsun istiyoruz.” dedi.

sinem-kobal-dan-esi-kenan-imirzalioglu-ile-hobilerini-acikladi-szxjd.jpg

İki kız çocuğu annesi olan Kobal, değişen yaşamını şöyle anlattı: Anneliğim daha çok yeni. Lalin 2.5 yaşında, Leyla 14 aylık. Ayaklarım yeni yeni yere basıyor. Peş peşe anne olmak hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun. Şimdilerde daha keyifli hale gelmeye, yerine oturmaya başladı her şey. Lalin ve Leyla da birbirleriyle daha fazla iletişim kuruyor artık.

sinem-kobal-dan-esi-kenan-imirzalioglu-ile-hobilerini-acikladi-llohx.jpg

Kobal setlere döneceğini de “Senaryo okumaya başladım. Beni heyecanlandıracak bir hikâye bulduğumda döneceğim.” sözleriyle açıkladı.

sinem-kobal-dan-esi-kenan-imirzalioglu-ile-hobilerini-acikladi-k7rsb.jpg

TOPRAKLA UĞRAŞIYORUZ

Ailesiyle Çeşme’de olan Sinem Kobal, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

Nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eskiden günümü daha net planlayabilirdim, şimdiyse araya neyi sıkıştırsam kâr diye bakıyorum. Bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum, Kenan’la hobilerimizden biri. Lalin de ilgi duymaya başladı. Gün içinde hep beraber toprakla vakit geçirmeye çalışıyoruz.

İlgili Haberler
Sinem Kobal kızı Lalin ile tatile çıktı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal denizde aşka geldi
Sinem Kobal makyajsız halini paylaştı. Doğal haline yorum yağdı
Sinem Kobal kızı Lalin'le görüntülendi
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor Sağlık
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler Sağlık
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Güncel
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması