Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun nasıl bir baba olduğunu anlattı

Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra röportaj verdi. Hello dergisine konuşan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte röportajdan kesitler...

“Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum."

“Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı.”

“Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum.”

“Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum.”

“Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse; kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım.”

“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim.”