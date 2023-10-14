Sinem Kobal soluğu konserde aldı. Kızları babalarına emanet etti

Pop müziğin sevilen ismi Edis Görgülü, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Ünlü popçuyu protokol tribünden izleyenler arasında yakın arkadaşlar Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal da vardı.

Sinem Kobal, çocukları evde eşi Kenan İmirzalıoğlu'na bırakarak, kız kıza konsere geldiklerini söyledi. Araya giren Burçin Terzioğlu, sevgilisi Umut Duygu'nun ünlü oyuncuya çocuk bakmak için yardıma gittiğini söyledi.

"EDİS'E BAYILIYORUZ"

Kobal, yakın dostları olan Edis’i sahnede izleyecekleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Edis’e bayılıyoruz. İki yakın arkadaş onu dinlemeye geldik. Onu Harbiye’de izlemek bizim için çok özel. Edis kişiliği ve karakteri ile sevdiğim bir dostum. Biz kızlar birlikte arkadaşımızı dinlemeye geldik” dedi.

"ÇAĞLA İLE HEYECANLA BURAYA GELDİK"

Çağla Şıkel ve Enis Arıkan da Edis’i izlemeye gelen ünlü konuklar arasındaydı. Basın mensuplarına Şıkel ile poz veren Arıkan, "Edis’i çok seviyoruz. Çağla ile heyecanla buraya geldik. Edis'çiğimizi izleyeceğiz. O yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu.

