Sinem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sinem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sinem ne demek? Sinem isminin anlamı nedir?
SİNEM NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sinem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim anlamında kullanılan bir ad.
- Güneş doğmadan az önce, ufuktaki aydınlık.
SİNEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sinem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sinem adını koymak caizdir.