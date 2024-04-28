Singapur Başbakanı görevini devrediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Singapur Başbakanı görevini devrediyor
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 2004'ten beri Singapur Başbakanı olan Lee Hsien Loong, görevini 15 Mayıs'ta devredecek.

Geçen Kasım ayında Lee Hsien Loong, ülkenin iktidardaki Halkın Hareket Partisi genel başkanlığı görevini Kasım 2025 parlamento seçimleri öncesinde Lawrence Wong'a devredeceğini açıklamıştı.

Lee Hsien Loon'un yerini alacak olan 51 yaşındaki Wong, Singapur siyasetine ilk kez 2011 seçimlerinde aday olup milletvekili olduğunda adım attı. Halen, Maliye Bakanı ve ülkenin merkez bankası ve mali düzenleyicisi olan Singapur Para Otoritesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Wong, Singapur'un 1965'teki bağımsızlığından bu yana dördüncü başbakanı olacak.

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