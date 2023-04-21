Singapur, bir kilo esrar ile yakalanan vatandaşın idam edileceğini duyurdu

Singapur'da görülen bir davada, daha önce üzerinde 1 kilogram esrarla yakalanan vatandaşın devam eden davasında idam kararı çıktı.

Singapur, bir kilo esrar ile yakalanan vatandaşın idam edileceğini duyurdu

Editör: Sami Gürel

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, bir vatandaşın yargılandığı bir davada uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan önümüzdeki hafta asılacağı açıklandı.

46 yaşındaki hükümlü Tangaraju Suppiah, cezaevi servisi tarafından ailesine gönderilen ve aktivistler tarafından sosyal medyada yayınlanan duyuruya göre Çarşamba günü idam edilecek.

Uluslararası Af Örgütü bugün yaptığı açıklamada "son derece zalimce" olarak nitelendirilen bu kararı kınadığını belirtti. Af Örgütü'nün bölge ofisi sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Eğer gerçekleşirse, bu infaz uluslararası hukuku ihlal edecek ve Singapur'da ölüm cezasının kullanılmasına karşı protesto hareketine bir meydan okuma olacaktır" dedi.

Singapur'da 500 gramın üzerinde yakalanan uyuşturucu için idam kararının alındığı belirtildi.

Singapur, iki yılı aşkın bir aradan sonra Mart 2022'de idamlara yeniden başlamıştı. Geçen yıl tamamı uyuşturucu suçlamasıyla 11 hükümlü idam edilirken, idam edilenler arasında, avukatlara göre zihinsel engelli olmasına rağmen mahkum edilen Nagaenthran K. Dharmalingam davası, özellikle uluslararası kamuoyunu harekete geçirmişti.

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