Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; operasyon, 400'den fazla personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınanlar ve Arananlar

Yaşları 31 ila 44 arasında değişen 10 yabancı uyruklu, 737 milyon dolarlık kara para aklama ve sahtecilik suçlarına karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Ancak, olayla ilgili 8 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Mülk ve Malvarlığı Dondurma Emri

Yetkililer, toplam değeri 600 milyon dolar olduğu tahmin edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik malvarlığının dondurulması emrinin verildiğini açıkladı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, polis banka hesapları, nakit para, lüks çantalar, mücevherler, saatler, elektronik cihazlar ve sanal varlıklara ilişkin belgeleri ele geçirdi.

İşbirliği ve Çalışmalar

Singapur Ticari İşler Departmanı Direktörü David Chew, polisin kolluk kuvvetleri ve mali istihbarat birimleriyle işbirliği yapacağını belirtti. Operasyonun detayları ve sonuçları hakkında ilerleyen dönemde daha fazla bilgi edinileceği tahmin ediliyor.