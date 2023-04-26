Singapur'da bir adam 1 kilogram esrar kaçırma planı yaptığı için idam edildi

Editör: Ayşe Memiş

Singapur'da 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah, 1 kg esrar kaçakçılığı yapma planı iddiası ile Çarşamba günü şafak vakti idam edildi.

Onun zayıf kanıtlarla mahkum edildiğini savunan aktivistler, davanın kovuşturması sırasında sınırlı yasal erişime sahip olunduğunu belirttiler.

Fakat yargılamanın adil şekilde yürütüldüğünü belirten Singapurlu yetkililer mahkemeleri sorgulayanları eleştirdi.

Dünyanın en katı uyuşturucu karşıtı yasalarından bazılarına sahip olan Singapur'da, Güneydoğu Asya'nın başka yerlerinde önemli bir sorun olan uyuşturucu suçları için gerekli bir caydırıcı olduğunu savunuluyor.

Tangaraju Suppiah'ın ailesi Çarşamba günü cenazelerini almak için şehrin doğusundaki havaalanının yakınındaki Changi Hapishanesine gitti.

Ölüm cezasına tepki gösteren aktivist Kirsten Han, BBC'ye "Ailesi, sonuna kadar ondan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Davası ve aleyhindeki kanıtlar hakkında hâlâ çözülmemiş birçok soru var. Bu onlar için çok üzücü bir deneyim oldu." diye konuştu.