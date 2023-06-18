Singapur'da yeni dönem: robot polisler göreve başladı

Singapur Changi Havalimanı'ndaki robot polisler, görenlere bilim kurgu filmlerini hatırlattı.

CNN'de yer alan habere göre, Singapur Polis Gücü tarafından yapılan açıklamada, robot polislerin 5 yıldan uzun süredir yapılan denemelerin ardından görev yapabilecek seviyeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanında devriye gezen robot polislerin güvenlik güçleri için fazladan göz görevi gördüğü ve Singapur polisinin envanterine dahil edildikleri ifade edildi.

Robot polislerin sadece göstermelik olmadığı, tehdidi fark ederek polis memurları gelene kadar çevredekileri siren ve hoparlörleriyle uyarabildikleri aktarılan açıklamada, robot polislerin ülke genelindeki kullanımının aşamalı olarak artırılacağı vurgulandı.

Changi Havalimanı Polis Şefi Müfettiş Lim Ke Wei açıklamasında, "Robot teknolojisinin entegrasyonu, polis memurlarının operasyonel verimliliğini ve kabiliyetini geliştirerek görevlerinde daha etkili olmalarını sağlıyor." dedi.

Boyları 2,3 metreyi geçen robot polislerin, 360 ​​derecelik görüş açısına ve kötü niyetli kişilerin eyleme teşebbüs etmeden düşünmelerini sağlayacak donanıma sahip oldukları aktarıldı.

Havalimanındaki yolcular, robot polislerin bilim kurgu filmlerini anımsattığını dile getirdi.