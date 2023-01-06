Gelecekte sınır güvenliğini onlar sağlayacak. Kuş uçurmayacaklar

İHA’nın haberine göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Yapay Zeka ve Robotik anlamında geleceğe dair yaptığı yatırım ve alt yapı çalışmalarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Üniversite bünyesinde bulunan Lütfü Abay Yapay Zeka ve Robotik Kontrol Laboratuvarı’nda, milli savunmada kullanılabilecek sürü droneler üzerine çalışılıyor. Yapay zekayla çalışan sürü dronelerin gelecekte sınır karakollarında gözetleme ve tarama faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Tasarlanan sürü dronların toplu ve koordineli bir şekilde hareket edebilmesi ve verilen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi için hazırlanan kodlar üzerinde yoğun mesai harcanıyor.

SBTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nurullah Özkan, tasarlanan sürü dronların kullanım yerine ve amacına göre geliştirilebileceğini belirterek, “Burada sürü drone çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda droneların topluca hareket, iniş kalkış ya da belli bir görevi tamamlama çalışmalarını yapıyoruz. Genelde bu gibi sürü drone çalışmaları veya bireysel drone çalışmaları sektörde askeri alanlarda sınır gözetlemeleri ve savaş ortamlarında istenilen görevi yerine getirmek için kullanılır. Bizim şu an ki çalışmalarımız araştırma ve deneysel amaçlı ve bunlara temel oluşturmak için yapılan çalışmalardır. Ama kullanım yerine ve amacına göre geliştirilebilir, sayısı arttırılıp azaltılabilir. Tabi kullanılacak dronun kullanım amacına göre ağırlık ve batarya seçimini iyi yapmak gerekiyor ne kadar küçük olursa tespit edilmesi daha zor olur diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

“KAÇAKÇILAR VE MAYIN ARAMA FAALİYETLERİNDE KULLANABİLİR”

Özkan, bu teknolojinin gelecekte sınır karakollarında gözetleme ve mayın tarama faaliyetlerinde kullanılabileceğini ifade ederek, “Bu droneler askeri alanda sınır gözetlemeleri dediğimiz kaçakların sınırları geçmeye çalıştığı noktalarda belirleme yaparak askeriyeye bildirilmesi için kullanılabilir. Mayın tarama faaliyetlerinde kullanılabilir. Tabi bu görevlere özelleştirilmiş droneler olması gerekiyor. Şu an da bizim yaptığımız çalışmalar bu dronelerin birlikte hareket edip belli görevleri tamamlamaya yönelik çalışmalar. Küçük dronelerin atik hareket kabiliyetine sahip olmaları ve içerde çalışmaya uygun olmaları sebebiyle içeride yaptığımız çalışmada bunları tercih ediyoruz. Yüz tanıma sistemi basit bir uygulama, bunu herhangi bir nesneye de yapabilirsiniz. Kodlarını yazdığım dron kamera alanına girdiğimde benimle birlikte hareket edebiliyor. Savunma sanayide bunun çok daha gelişmiş halleri kullanılabilir. Şuan da yapılan insansız hava araçlarında bu gelişmiş sistemleri kullanabiliyorlar. Görüntü işleme olmazsa olmaz yöntemlerden bir tanesidir” diye konuştu.