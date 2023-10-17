Sınır Tanımayan Doktorlar 'Gazze’deki hastane saldırısı bir katliamdır'

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir hastaneyi bombalamasını sert bir dille kınadı.

KAYNAK: AA
Sınır Tanımayan Doktorlar 'Gazze’deki hastane saldırısı bir katliamdır'

MSF, saldırının “kabul edilemez” olduğunu ve hastanelerin hedef alınamayacağını vurguladı.

Hastane tamamen yıkıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesine saldırdığını belirtti. Sözcü, hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti. Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

MSF’den dehşet açıklaması

MSF, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de hastaları tedavi eden ve yerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapan hastaneyi bombalaması karşısında dehşete düştüklerini belirterek, “Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez.” ifadesi kullandı.

Açıklamada ayrıca, MSF üyesi Dr. Ghassan Abu Sittah’ın, “Hastanede operasyondayken büyük bir patlama duyduk ve ameliyathanenin tavanı yıkıldı. Bu bir katliam.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hiçbir şeyin bir hastaneye, oradaki çok sayıda hastaya, sağlık çalışanına ve oraya sığınanlara yönelik bu şok edici saldırıyı haklı çıkaramayacağının altı çizilerek, “Hastaneler hedef değildir. Bu kanın durması gerekiyor. Artık yeter.” ifadeleri kullanıldı.

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