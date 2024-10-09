Sınır Tanımayan Doktorlardan İsrail’e çağrı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, MSF Gazze'deki derinleşen insani krize dikkat çekti. MSF'nin yazılı açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'nin bazı bölgeleri için yayınladığı tahliye emirlerinin on binlerce insanı güneye kaçmaya zorladığı belirtilerek, "Bu zorunlu kitlesel göç, Beit Hanoun, Jabalia ve Beit Lahia sakinlerini, halihazırda 1 milyon kişinin insanlık dışı koşullarda yaşadığı Al-Mawasi ve Deir Al-Balah arasındaki sözde güvenli bölgeye taşınmaya mecbur bırakıyor" denildi.

İsrail güçlerinin evleri zorla boşaltması ve mahalleleri bombalaması Gazze'nin kuzeyini yaşanmaz hale getirdi. Açıklamada, "Daha da kötüsü, 1 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım malzemesinin girmesine izin verilmiyor" ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki insani krizin daha da kötüleştiği vurgulanarak, "İsrail güçlerini, insanların zorla yerlerinden edilmesine neden olan tahliye emirlerini kaldırmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin kuzeye girişine izin vermeye çağırıyoruz" denildi.

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki üç ana hastanenin boşaltılması çağrısında bulunduğu belirtilirken, bu hastanelerde 80'i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 317 hastanın yattığı kaydedildi. Bu üç tıbbi tesisin yanı sıra Gazze Şeridi genelinde kısmen işlevsel olan tüm sağlık tesislerinin korunması gerektiği vurgulandı. "Bazı insanlar için mevcut sağlık tesislerine erişim imkansız. Ekiplerimiz, tıbbi yardım alamadığı için hayatını kaybeden yaralılar olduğuna dair raporlar alıyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarının sözde güvenli bölgeyi genişlettiğini açıklamasına rağmen, bölgenin tahliye emirlerine tabi olduğu belirtildi. "Bölgede yaşayan pek çok kişi, kötü koşullar nedeniyle cilt hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonlarından muzdarip. Kış mevsiminin yaklaşması ve insanların maruz kalacağı soğuk hava nedeniyle durum daha da endişe verici hale geliyor" uyarısında bulunuldu. İsrail güçlerine yönelik Gazze'nin kuzeyindeki tahliye emirlerini kaldırma çağrısı yinelenerek, "Gazze'de insanların acımasızca öldürülmesine derhal son verilmeli, acil ve sürekli bir ateşkes uygulanmalıdır" ifadelerine yer verildi.