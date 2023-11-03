Sınırda 260 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ve Jandarma ekiplerinin bir tırda 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Sınırda 260 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Habur'da Gümrük Muhafaza ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonunda piyasa değeri 260 Milyon lira değerinde 216,6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince bir tıra yönelik müşterek gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 260 milyon lira değerinde 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir."

Bolat, uyuşturucunun her türüne yönelik mücadeleyi tavizsiz ve kararlılıkla sürdürdüklerini bildirerek, ekipleri tebrik etti.

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