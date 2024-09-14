Sınırda kaçak operasyonu: 5 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sınırda kaçak operasyonu: 5 kişi yakalandı

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi askerlerce gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişiden 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından duyurdu. Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi Uzunköprü-Edirne sınır hattında hudut birliklerince yakalandı. 5 kişiden dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı

MSB'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

Uzunköprü/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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