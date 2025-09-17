Sınırı geçemeden yakalandılar: FETÖ şüphelisi de var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sınırı geçemeden yakalandılar: FETÖ şüphelisi de var

Edirne’de, sınırdan yasa dışı yollarla kaçma girişimi polis engeline takıldı. Rutin kontrol yapan ekipler bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, aracın içerisinde bulunan kişilerin araması olan kişiler olduğun tespit etti.

Edirne polisin durdurduğu kiralık otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 1'i FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda kiralık bir otomobili durdurdu. Araçtaki kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi ihraç astsubay Ö.U., "Bilişim suçu" nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.B., Türkmenistan uyruklu kaçak göçmen Y.T. ile araç sürücüsü F.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.U. ve F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. O.B. cezaevine teslim edilirken, Y.T. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

kiralik-otomobilde-yurt-disina-kacmak-i-917798-272733.jpg

Son Haberler
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
Tezgahlarda hamsi bolluğu
Tezgahlarda hamsi bolluğu
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti