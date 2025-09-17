Sınırı geçemeden yakalandılar: FETÖ şüphelisi de var

Edirne polisin durdurduğu kiralık otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 1'i FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda kiralık bir otomobili durdurdu. Araçtaki kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi ihraç astsubay Ö.U., "Bilişim suçu" nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.B., Türkmenistan uyruklu kaçak göçmen Y.T. ile araç sürücüsü F.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.U. ve F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. O.B. cezaevine teslim edilirken, Y.T. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.