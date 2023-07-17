Sınırlarımız yol geçen hanına dönünce kaçak geçişlere indirim yaptılar

Bu video ile reklam yaptılar. Sosyal medyada sınırlarımızdan kaçak geçişler kolaylaşınca Suriye'deki kaçakçıların geçişler için indirim yaptığı öne sürüldü.

Sınırlarımız yol geçen hanına dönünce kaçak geçişlere indirim yaptılar

Editör: Özlem Kıral

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların merkezi haline getirdi.

Sosyal medya adeta sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak geçenlerin paylaştığı videolarla doldu.

Sınırdan geçerken hangi güzergahların güvenli olduğunu, sınırdan nasıl geçtiklerini anlatan kaçakların bu görüntüleri her gün sosyal medyada dolaşıyor.

Yine sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre, Suriye'de "300 dolara Türkiye'de yeni bir başlangıç" adında kampanyalar yürütülüyor.

Sınırdan geçişler çok kolay olunca kaçakçılarında geçişlerdeki fiyatlar için indirime gittiği ileri sürüldü.

SINIRDA TÜRK ASKERİNİ ÇEKTİLER

Öte yandan Twitter’da yayılan bir görüntü viral olmuştu. Suriyeli bir şahsın olduğu iddia edilen görüntülerde TSK'nın sınırdaki hareketlerini ve kaçak geçişlerini görüntülemişti. Şahsın daha sonra videoyu Tiktok hesabından paylaştığı da öne sürülmüştü.

Sosyal medya olaya tepki üstüne tepki geldi. Gelen tepkilerden bazıları:

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