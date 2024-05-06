Sinirli çocuğa neler yapılmalı? Uzmanlar anlattı

Çocukların öfke anlarında ebeveynlerin en çok zorlandığı zamanlardan birisi olduğu biliniyor.

Her çocuk, istekleri yerine getirilmediğinde bağırabilir, ısırabilir, vurabilir veya yere atabilir. "Hayır" kelimesi genellikle çocukların öfkesini artıracağı bildirildi.

Bu durumda, çocuğa aynı ölçüde tepki göstermek yerine sakin kalmanın önemi ortaya çıktı.

BENZER TEPKİLER GÖSTEREBİLİR...

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, öfkeli çocuklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyelerde bulundu.

İşte o uyarılar...

Öfke nöbetleri sırasında çocuklar çeşitli tepkiler gösterebilir. Çocuklar bağımsız olmayı arzulasa da ebeveynlerine bağlıdır ve bu durum öfke nöbetlerine yol açabilir. Öfke nöbetleri genellikle 1 ve 2 yaşlarında daha sık görülür.

Öfke, engellenme sonucu ortaya çıkan istenmeyen bir duygudur. Öfkelenen çocuğa doğru yaklaşım, onunla birlikte öfkelenmemektir. Çocuğun öfkesini yaşamasına izin vermek, ona karşı öfke ile tepki göstermekten daha iyidir.

Çocukların sinirli olması bazen ebeveynlerin veya aile bireylerinin davranışlarından etkilenebilir. Öfke anında kontrolünü kaybeden birini gören çocuk, benzer tepkiler gösterebilir.

"ÇOCUĞUNUZUN SİNİRLİLİK HALİ DEVAM EDİYORSA, PROFESYONEL YARDIM ALIN"

Uzman Psikolog Hilal Aktaş, sinirlenen çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini şöyle açıkladı:

"Çocuğunuzun neye sinirlendiğini anlamaya çalışın ve sakin kalın. Öfke nöbeti sırasında çocuğa bağırmak veya onu cezalandırmak yerine, onunla ilgilenmeyen gibi davranın, ancak yanından ayrılmayın. Çocuğunuz sinirliyken olumsuz şeyler söyleyebilir; bu durumda onu dinlemeye devam edin ve konuşmasını bitirmesini bekleyin. Ona zaman ayırın ve sevginizi gösterin. Dışarı çıkarken çocuğunuzun yorgun, uykusuz veya aç olmamasına dikkat edin. İsteklerini sinirlenerek elde etmeye çalışıyorsa, bu davranışı ödüllendirmeyin. Şiddet içeren medya içeriklerinden uzak durun ve sakin davranışlar sergileyerek ona örnek olun. Çocuğunuzun dışarıda oynamasına ve sosyal etkinliklere katılmasına izin verin. Eğer çocuğunuzun sinirlilik hali devam ediyorsa, profesyonel yardım alın."

ÇOCUKLARA NASIL DAVRANILMALI?

Öfke, temel bir duygu olup, çocuklarda çeşitli tepkilere neden olabilir. Bebekler, ihtiyaçlarının ağlama yoluyla karşılandığını öğrenir ve ihtiyaçları karşılanmadığında hayal kırıklığına uğrarlar. Çocuklar büyüdükçe öfkelenmeyi ve bunu ifade etmeyi öğrenirler. Öfkeli davranışlar, isteklerin engellenmesi veya dikkat çekme amacıyla kullanılabilir.

Çocukların davranışları genellikle ben merkezlidir ve dürtüsel olabilir. İki yaş, çocuğun bağımsızlık arayışının ve "hayır" demenin arttığı bir dönemdir. Çocuğun öfkeli davranışlarına karşılık vermek, durumu daha da kötüleştirebilir. Kriz anında sakin kalmak ve sonrasında çocukla duygularını ifade etmesine yardımcı olmak önemlidir.

Çocuğunuzun öfke krizlerini önlemek için net ve doğru ifadeler kullanın. Eğer çocuğunuzun öfke kontrolü sorunları devam ederse, oyun terapisi gibi psikoterapi teknikleri faydalı olabilir. Sorun devam ederse, profesyonel danışmanlık almak en iyisidir.