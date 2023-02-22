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Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor

Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı olmasıyla bilindiği gibi birçok faydasının da olmasıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:05
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Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor

Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Sinirli ot bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Tek başına zayıflatıcı etkisi olmasa da sinirli ot, vücuttan toksin ve ödem attırıcı özellikleri sayesinde zayıflamaya destek niteliğinde bir bitkidir.

SİNİRLİ OT NEDİR?

7 cm ve 90 cm arasında boylarda olabilen sinirli ot, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kendiliğinden yetişebilen bir bitki türüdür. Uzun yıllar yaşayabildiği için “ölümsüzlük otu” adı ile de anılır. Dar yapraklı sinirli ot ve geniş yapraklı sinirli ot olmak üzere iki çeşidi olan bu bitkinin yapraklarının rengi koyu tonlarda yeşildir ve şekil olarak mızrağa benzemektedir. 

SİNİR OTU NEREDE VE NASIL YETİŞİR?

Sinir otu sulak yerlerde ve besleyici maddelerden zengin yamaçlarda, yol kenarlarında ve kırlarda yetişir. Mezarlık kenarlarında, boş arazilerde, çam ormanlarında, çayırlarda, su kenarlarında ve bataklıklarda bile bu bitkiye rastlamak mümkündür.

Toprak ve iklim seçme sorunu olamayan sinir otu, evde bir saksı içinde bile kolayca yetiştirilebilir. Tohumlarını saksıya ekip bol su vermeniz yeterli olacaktır.

SİNİRLİ OTUN FAYDALARI NELERDİR?

-A ve C vitaminleri bakımından zengin olan sinir otu, defne yaprağı gibi vücudun demir ihtiyacını karşılamak için de gerekli içeriğe sahip bir bitkidir.

-Öksürük, tahrişli öksürük, bronşit, nefes darlığında tedavi amaçlı kullanılması sinirli otun faydaları arasındadır.

-Vücutta oluşan yaraları iyileştirici özelliği vardır.

-Sinirli ottan yapılan çayın tansiyon düşürücü etkisi bulunur. 

-Ayak parmaklarında oluşan pişiklere ve böcek sokmalarından kaynaklanan şişkinliklere iyi geldiği bilinmektedir.

-Tek başına zayıflatıcı etkisi olmasa da sinirli ot, vücuttan toksin ve ödem attırıcı özellikleri sayesinde zayıflamaya destek niteliğinde bir bitkidir. 

-Sinir otu bitkisinin yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi ciltteki lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

-Sinir otu tohumları, kozmetik ve dondurma endüstrisinde kalınlaştırıcı olarak kullanılır.

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