Sinirli ot yaraları böyle hızlı iyileştiriyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sinirli otun yara iyileştirme özelliği sayesinde vücuttaki kesik, yanık ve çizik gibi yaralar daha hızlı kapanır.

YARALARI İYİLEŞTİRME YÖNTEMİ

İdeal nemli ortamda iyileşme daha hızlı gerçekleşir ve yara izi oluşma riski azalır. İdeal nemli ortamda iyileşme hızlanır ve ve ideal nem, kabuk ve çatlak olusumunu engelleyerek derinin en iyi düzeyde iyilesmesini saglar ve yara izi kalma riskini azaltır.

SİNİRLİ OT NASIL KULLANILIR?

Sinir otu, hem gıda takviyesi olarak hem de doğrudan yenebilen bir bitkidir. Eczanelerden kapsül halinde satın alabileceğiniz gibi, tohumlarını da ağaçlardan meyve toplar gibi toplayarak çay yapabilirsiniz.

Yapraklarını yemeklere katmak istiyorsanız, önce iyice yıkayın. Sonra çiğ ya da pişmiş olarak yemeğin içine veya üzerine koyabilirsiniz.