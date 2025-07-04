Sinop açıklarında çok sayıda hortum çıktı

Kaynak: ANKA

Sinop Sarıkum Plajı açıklarında aynı anda 4 hortum çıktı.



Sinop’ta gün boyu kapalı bir hava hâkim oldu. Sinop’ta etkili olan yağış ve rüzgârın etkisiyle, akşam saatlerinde ise Sinop’un Sarıkum plajı açıklarında hortum paniği yaşandı. Akşam saat 18.40 sıralarında aynı anda ortaya çıkan 4 adet hortum kameraya yansıdı. Görüntülerde, açık denizde yükselen yoğun bir hava akımı ile dönen su sütununun kıyıya doğru ilerlediği anlar net bir şekilde görüldü. Denizden karaya ilerleyerek dönmeye devam eden ve bir süre sonra etkisini kaybeden hortum, çevrede herhangi bir maddi zarara yol açmasa da vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

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