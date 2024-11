Sinop ormanlarında renk cümbüşü

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Vekili Ahmet Çobanoğlu, “Deniz dışında ormanlarımız şu anda artık renklerini sarıdan kahverengiye doğru çevirmeye başladı. Gerek Batı’ya doğru gerek Doğu’ya doğru bütün kıyılarımızda, kasaba yollarımızda, Ayancık, Erfelek, Gerze, Türkeli yollarımızda şu anda renk cümbüşü içerisinde” ifadelerini kullandı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Vekili Ahmet Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"'Sinop neredeyse dört tarafı denizlerle çevrili ve dört tarafı ormanla çevrili bir ilimiz. Deniz dışında ormanlarımız şuanda artık renklerini sarıdan kahverengiye doğru çevirmeye başladı. Gerek Batı’ya doğru gerek Doğu’ya doğru bütün kıyılarımızda, kasaba yollarımızda, Ayancık, Erfelek, Gerze, Türkeli yollarımızda şuanda renk cümbüşü içerisinde. Hatta Ankara’dan gelirken, İstanbul’dan gelirken Dranaz dağımız da rengarenk konumda. Şuanda Sinop’un bence en güzel zamanlarından birisi. Çünkü, gördüğünüz balıkçı teknelerimiz de renkli bir vaziyette. O da ayrı bir renk katıyor. Nasıl ilkbaharda yemyeşil aynı zamanda çiçekler açmış oluyorsa, Sonbaharda sarı yapraklarıyla Sinop misafirlerini bekliyor. Şu an yakın bölge için özellikle Samsun, Çankırı, Kastamonu’da yaşayan vatandaşlar hem deniz, hem yeşil, hem sarı ile birlikte olmak istiyorsanız en uygun yer Sinop. Ülkemizin her yerinde hepsi var ama Bu kadar yeşili, bu kadar maviyi, bu kadar sarıyı bir arada görmek için Sinop en önemli yer. Şu an Sinop’ta yeşilin, mavinin, sarının kahverenginin, beyazın onlarca rengini görebiliyoruz.''