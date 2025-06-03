Sinop Tarihi Cezaevi yeniden açılıyor: Restorasyon tamamlandı!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon sürecinde uzman ekipler büyük bir titizlikle çalıştı. Yapılan restorasyon sayesinde tarihi cezaevi, özgün dokusunu koruyarak kültür turizmine kazandırıldı.

Sinop Tarihi Cezaevi, geçmişiyle ziyaretçilerine önemli bir tarih yolculuğu sunuyor. Tarihe tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, 5 Haziran'dan itibaren bu eşsiz yapıyı gezebilecek.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Sinop'un önemli bir destinasyon merkezinin daha turizme kazandırılmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, herkesi Sinop Tarihi Cezaevi'ni ziyaret etmeye davet etti.