Sinop'da öğrencilere afet ve acil durumlar hakkında eğitim verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop'da öğrencilere afet ve acil durumlar hakkında eğitim verildi

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bilgilendirildi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Acar Yeşil koordinatörlüğünde, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyarette, AFAD yetkilileri öğrencilere afet ve acil durum yönetimi alanındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret amacının, öğrencilerin teorik eğitimlerini pratikle pekiştirmeleri olduğu söylendi. AFAD yetkilileri, kurumun afetlere karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına dair detaylı bilgiler vererek, öğrencilere afet yönetimi süreçlerinin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere afet ve acil durumlarda kullanılan ekipmanlar ve teknolojiler hakkında da sunumlar yapıldı.

Türkeli MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, yapılan sunumlar ve bilgilendirmelerle afetlere yönelik hazırlık ve müdahale süreçlerine dair değerli bilgiler edinerek, bu alandaki eğitimlerine katkı sağladılar.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin bu tür ziyaretlerle afet bilincinin arttırılmasının önemine değinerek, öğrencilere afet yönetimi alanındaki gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Sinop'da öğrencilere afet ve acil durumlar hakkında eğitim verildi

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