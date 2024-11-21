Sinoplu çiftçiler tarım fuarında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinoplu çiftçiler tarım fuarında

Sinoplu çiftçiler Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında GROWTECH Tarım Fuarı'na katıldı.

Çiftçiler, alternatif ürün çeşitliliğini artırma çalışması kapsamında fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, çiftçilerin seracılık sektöründeki verimliliğini artırmak ve alternatif ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla fuara katıldıklarını belirterek, "Bölgemizde tarım sektörünün gelişmesi için büyük bir potansiyel bulunuyor ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına sektördeki yeni teknolojileri yerinde görmek, çiftimizin profesyonellerle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak ve yeni bağlantılar kurmaları için fuarın önemini vurgulayarak gelişen Türkiye'nin üreten şehri Sinop'un çiftçilerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sinoplu çiftçiler tarım fuarında

Sinoplu çiftçiler tarım fuarında

Sinoplu çiftçiler tarım fuarında

Sinoplu çiftçiler tarım fuarında

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