Sinop’ta 5’inci lakerda festivali başladı

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'un 3 bin yıllık kültürünü yansıtan "Lakerda Festivali'nin 5.'si başladı. Kortej yürüyüşü için Bülent Ecevit Caddesi Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, buradan Sinop Belediyesinin bandosu eşliğinde etkinliklerin yapılacağı Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Burada çocuklar için Telvin Sanat Akademisi tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde akşam saatlerine kadar çeşitli söyleşiler, resim sergileri ve yarışmalar gerçekleşecek.

Kortej yürüyüşüne, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Vali Yardımcısı Taner Bolat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Pazar günü sona erecek olan festivalde söyleşiler, paneller, mini konserler ve yarışmalar gibi birçok etkinliğe yer verilecek.

Öte yandan, kortej yürüyüşü sonrası Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde yer alan kadınlar tarafından levrek balığından yapılan balık çorbasını kendi elleri ile vatandaşlara ikram etti.