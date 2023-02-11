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Sinop’ta 74 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 74 köy yolu sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:54
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Sinop’ta 74 köy yolu ulaşıma kapalı

Sinop’ta 74 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Sinop’ta haftanın son günlerinde kar yağışı etkisini azalttı, kapalı köy yolu sayısı 6 ilçede 74’e geriledi.

Hafta başından itibaren Sinop’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini azalttı. İl genelinde 200’ün üzerine çıkan kapalı köy yolları, yağışların hafiflemesiyle 6 ilçede 74’e düştü, 3 ilçe tamamen ulaşıma açık olduğu kaydedildi.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, Ayancık’a bağlı 32 köy, Boyabat’ta 17 köy, Türkeli ve Gerze’de 8’er köy, merkez ilçede 6 köy ve Erfelek’te 3 köy yolunun cumartesi sabah saatleri itibariyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplamda 55 iş makinesi ile 113 personelin çalışma sürdürdüğü belirtildi. Öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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