Sinop’ta 80 bin yabani zeytin ağacı aşılanacak

Sinop'un Durağan ilçesinde, Yağbasan ve Çaltucak köyleri sınırlarında bulunan 520 hektarlık ormanlık alandaki 80 bin adet yabani zeytin ağacı (delice), aşılanarak üretime kazandırılıyor. Proje kapsamında 4 yıl içinde bu ağaçlardan verim alınması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Sinop'un son yıllarda iklim değişikliği ve baraj etkileriyle birlikte Akdeniz iklim özellikleri göstermeye başlaması, zeytin tarımı için göreceli bir avantaj oluşturdu. Bu kapsamda, doğada kendiliğinden yetişen ve bugüne kadar ekonomik bir değer taşımayan delice zeytin ağaçları, aşılanarak zeytin üretiminde kullanılacak hale getiriliyor.

ZEYTİN, KIRSALA UMUT OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, aşılanan ağaçlar 4 yıl içinde meyve vermeye başlayacak. Bu süreçten sonra, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 12. maddesi kapsamında, zeytin ağaçlarının meyveleri gelir getirici tür olarak orman köylülerine tahsis edilecek. Böylece hem bölge ekonomisine katma değer sağlanacak hem de kırsal kesimdeki göçün önüne geçilmesi hedeflenecek.

KURUMLAR EL ELE VERDİ

Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeye Durağan Kaymakamlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy muhtarlıkları ve özel sektör temsilcileri destek veriyor. Proje, zeytincilik sektöründe kamu-özel iş birliğinin örneklerinden biri olmayı amaçlıyor.

Sinop'un zeytin tarımı potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen proje, atıl durumdaki doğal kaynakların değerlendirilmesiyle kırsal kalkınma politikalarına somut katkı sağlayacak.