Sinop’ta asfalt kaplama devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta asfalt kaplama devam ediyor

Sinop'ta kent genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında Zeytinlik Mahallesi'nde sathi kaplama işlemleri sürüyor.

Ekiplerin hem gündüz hem de gece geç saatlere kadar görev yaptığını söyleyen yetkililer, su kanalizasyon ve park-bahçeler birimlerinin koordineli çalıştığını ifade etti.

Bölgede daha önce alt yapıya yönelik çalışmaların tamamlandığını belirten yetkililer, kanalizasyon hatlarının ana kolektör sistemine bağlandığını ve böylece alt yapı sorunlarının giderildiğini vurguladı.

AMAÇ : KONFORLU ULAŞIM

Asfaltlama süreciyle birlikte mahalledeki yolların tozdan ve çamurdan arındırılarak vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ortamı sunulması amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Zeytinlik Mahallesi sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir çevrede yaşaması hedefleniyor.

Sinop’ta asfalt kaplama devam ediyor

Sinop’ta asfalt kaplama devam ediyor

Sinop’ta asfalt kaplama devam ediyor

Sinop’ta asfalt kaplama devam ediyor

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