Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü

Sinop'un Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir vatandaş çatıdan aşağı düştü.

Edinilen bilgiye göre, elektrikçi olduğu öğrenilen 46 yaşındaki İbrahim Kol, televizyon kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kol’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İbrahim Kol’un cesedi sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.