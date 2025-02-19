Sinop’ta dilenci operasyonu! Topladığı paralara el konuldu

Kaynak: İHA
Sinop’ta dilenci operasyonu! Topladığı paralara el konuldu

Sinop zabıtası dilencilik yaparak para toplayan bir kadın ile küçük kızı yakalayarak işlem yaptılar. Dilenci kadına idari para cezası uygulandı.

Sinop Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların iyi niyetlerini, dini ve vicdani duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda ve Kapalı Pazaryeri'nde dilencilik yapan şahıslar Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinden çıkan para belediye encümeni kararı ile kamuya geçirilirken, şahıslara Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu 33. Maddesi gereği idari para cezası uygulandı.

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