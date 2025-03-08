Sinop'ta ev yangınında üç kişi yaralandı

Kaynak: AA
Sinop'ta ev yangınında üç kişi yaralandı

Sinop'ta müstakil bir evde çıkan yangında üç kişi yaralandı. Yangın bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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