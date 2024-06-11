Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop-Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkisinde saat 08.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut hakimiyetindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı kaza yerinde yaşamını yitirirken, Dr. Beyza Nur Çetin yaralandı. 34 FA 3602 plakalı araçta bulunan Reyhan Bulut olay yerinde hayatını kaybederken şoför Selahattin Bulut ise yaralandı.

Öte yandan, 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Sena Sakin kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.