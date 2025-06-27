Sinop’ta gürültü kirliliği problemi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta gürültü kirliliği problemi

Sinop Valiliği, son dönemde kamuya açık alanlarda artan gürültü kirliliğine karşı harekete geçti.

Sinop Valiliği tarafından, özellikle kişisel müzik yayın cihazlarıyla yapılan yüksek sesli yayınların toplum huzurunu ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle, ilgili kişi ve araçlara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde; kişisel araçlarda, duraklarda, sokaklarda, caddelerde, seyir halindeki araçlarda, düğün konvoylarında, sahil ve plajlarda, piknik alanlarında ve benzeri umuma açık alanlarda, kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmasının; toplum huzurunu ve kamu düzenini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Sinop'umuzun huzur ve sükûnunu sağlamak, kamu düzenini korumak amacıyla; halkımızın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla "gürültü kirliliği" yaparak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda; genel kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerimizce gerekli önlemler alınarak denetimler artırılacaktır. Sinop'umuzun huzuru için yapılacak olan bu uygulamaya vatandaşlarımızın destek vermeleri önem arz etmektedir" denildi.

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