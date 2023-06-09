Sinop'ta heyelan: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda 4 ev zarar gördü.

Sinop'ta heyelan: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Bölgedeki sağanak sonrası ilçeye bağlı Uzunçam köyü Köprübaşı Mahallesi'nde heyelan oluştu.

Heyelan, mahalledeki 4 evi kullanılamaz hale getirdi.

AFAD ekipleri, bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Heyelan sonucu evinde büyük çapta hasar oluşan Cemal Aslan, evden komşuları ve köy muhtarının yardımıyla çıktığını söyledi.

Canlarına bir şey olmadığı için şükrettiklerini dile getiren Aslan, "Yağmur çok yağdı. Gece bir anda ev kaydı. Telefon içeride kaldığı için komşularıma seslenerek yardım istedim. Sağ olsunlar, onlar da gelip bizi kurtardılar. Evimiz ise artık kullanılmıyor." dedi.

Fatma Aslan ise sabah saatlerine kadar 30 yıllık emeklerinin gittiğini belirterek, "Gece ilk olarak komşularımızı kurtardık. Daha sonra biz kurtarılmayı bekledik. Sesimizi duyurmak için çok bağırdık. Ev kalmadı, 30 senelik emeğim gitti. Şimdi komşularımda kalıyorum. Yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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(Kaynak: AA)

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