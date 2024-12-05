Sinop'ta işçi minibüsü devrildi: Yaralılar var

Sinop'ta bir fabrikaya personel taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Taşmanlı mevkiinde 07:45 saatlerinde meydana geldi. Sinop’un Gerze ilçesinden Organize Sanayi Bölgesi'ne seyir halinde olan Muhammed Ali Yurbaş hakimiyetindeki 57 S 4056 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve minibüste bulunan 14 personel, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.