Sinop’ta kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Sinop’ta kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sinop İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs, 1 adet tabanca, 26 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ile suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

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