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Otomobille çarpışan okul servisi devrildi

Sinop’ta bu akşam saatlerinde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada okul servisi, yan devrildi. Olayda 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 21:48
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Sinopta korkunç kaza. Otomobille çarpışan okul sevisi yan devrildi

Otomobille çarpışan okul servisi devrildi
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(İHA)- Olay, saat 18.00 sıralarında Durağan-Boyabat karayolu Çarşak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O.’nun kullandığı öğrenci servisi, karşı şeritten gelen E.D.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, servis ise yan devrildi. Kazada iki araç şoförü ile servisteki öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, S.E, E.E, S.E. ve I.M. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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