﻿Kumar oynatılan mekana baskın

İHA’nın haberine göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen bir mekana baskın düzenlendi.

Yapılan incelemelerde mekanda çeşitli oyun gereçleri ile oyunda kullanılan 4 bin 500 TL para ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ise haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.