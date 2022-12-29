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Kumar oynatılan mekana baskın

Sinop’ta kumar oynatılan mekana polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:11
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Sinop'ta kumar oynatılan mekana baskın

Kumar oynatılan mekana baskın
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İHA’nın haberine göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen bir mekana baskın düzenlendi.

Yapılan incelemelerde mekanda çeşitli oyun gereçleri ile oyunda kullanılan 4 bin 500 TL para ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ise haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

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