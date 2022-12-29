﻿Kumar oynatılan mekana baskın

İHA’nın haberine göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen bir mekana baskın düzenlendi.
Yapılan incelemelerde mekanda çeşitli oyun gereçleri ile oyunda kullanılan 4 bin 500 TL para ele geçirildi.
Kumar oynadığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ise haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.