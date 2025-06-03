Sinop’ta Kurban Bayramı tedbirleri masaya yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta Kurban Bayramı tedbirleri masaya yatırıldı

Sinop'ta Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirler, 2025 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısında belirlendi.

Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda; kurban satış yeri olarak Ordu Köyü Polis Noktası karşısı belirlendi. Cadde, sokak, park ve meydan gibi kamusal alanlarda kurban kesimi yasaklandı. Kurban kesim yerlerinde çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından tüm önlemler alınacak. Hayvansal atıklar, kist hidatik ve diğer zoonotik hastalık riskine karşı evcil ve yabani hayvanlara verilmeyecek. Temizlik hizmetleri, belediyeler ve/veya muhtarlıklar tarafından sağlanacak.

Kurallara uymayanlara çeşitli para cezaları uygulanacak. Umuma açık alanlarda kurban kesenlere 6 bin 923 TL, kesim atıklarını toprağa bırakan tesislere 668 bin 677 TL, aynı ihlalin konutlarda yapılması durumunda 16 bin 609 TL, 5199 sayılı Kanun'a aykırı hareket edenlere (hayvana eziyet vb.) hayvan başına 14 bin 538 TL.

Komisyon, vatandaşların dini vecibelerini hijyen kurallarına uygun şekilde yerine getirmeleri ve çevre sağlığını gözetmeleri çağrısında bulundu.

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