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Sinop’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:45
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Sinop’ta otomobil seyir halindeyken yandı

Sinop’ta seyir halindeki otomobil alev aldı
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İHA'nın haberine göre, Olay, saat 03.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nın kullandığı 57 EB 444 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Panikle aracı yol kenarına çeken sürücü, basıncın etkisiyle kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yanan araç itfaiye yardımıyla kısa sürede söndürülürken, sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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