Sinop'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Sinop'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı

Sinop'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı.

Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Kefevi Mahallesi Öğretmenler Sitesi Yolu Sokak'ta saat 13.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kerim Demiral'a ait 57 AJJ 993 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler hızla yayıldı, ancak durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, yangını hızla söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

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