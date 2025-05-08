Sinop'ta sağanak yağış sele neden olmuştu... Bilanço ortaya çıktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Aniden bastıran sağanak, Yıldız Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar ve çöp konteynerleri sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı yollar ise çöktü.

Vatandaşlar, yaşanan sel felaketi karşısında Boyabat Belediyesinin yeterli önlem almadığını belirterek tepki gösterdi. Görüntülerde, sel sularıyla mücadele eden vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor.