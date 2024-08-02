Sinop’ta seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Sinop’ta seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı

Samsun'dan Sinop'a doğru ilerleyen H.D. yönetimindeki araç, Heyemola Kavşağı'nın sahil kısmından Sinop-Samsun yoluna çıkış yapan R.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 civarında Heyemola Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Samsun yönünden Sinop'a doğru ilerleyen H.D. yönetimindeki araç, Heyemola Kavşağı sahil tarafından Sinop-Samsun yoluna çıkan R.S.'nin kullandığı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücü R.S. ile araçta bulunan Z.T. ve E.S.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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