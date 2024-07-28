Sinop'ta şiddetli yağış taşkınlara yol açtı

Kaynak: İHA
Sinop'ta şiddetli yağış taşkınlara yol açtı

Erfelek, Sinop'ta yaşanan yoğun yağışların ardından Kınık Deresi'nin taşmasıyla su baskınlarına sahne oldu.

Gece boyunca süren sağanaklar, dere yatağının taşmasına ve çevresindeki altyapıya zarar vermesine yol açtı. Bölgedeki evler ve iş yerleri, yükselen suların etkisiyle hasar gördü, vatandaşlar su tahliye çalışmalarına hız verdi. Sinop Valiliği, yaşanan doğal afet karşısında ilgili birimlerin hızla müdahalede bulunduğunu, su baskını yaşanan yerlerde temizlik ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Mustafa Özarslan, gece boyunca metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığını ve bu durumun 24 ayrı olaya müdahaleyi gerektirdiğini ifade etti. Yağışların gece yarısı sona ermesiyle, mahsur kalan üç kişinin kurtarıldığı, şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.

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