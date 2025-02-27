Sinop’ta "Sıfır Atık" eğitim programı

Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda, Sinop Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) koordinatörlerine, il ve ilçelerde görevli vefa destek personeline yönelik gerçekleşen eğitimde, doğal kaynakların korunması, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetiminin önemi vurgulandı.

Geri dönüşümün teşvik edilmesi, israfın önlenmesi, enerji tasarrufu sağlanması ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması konularında bilgilendirme yapıldı.