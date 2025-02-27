Sinop’ta "Sıfır Atık" eğitim programı

Kaynak: İHA
Sinop’ta "Sıfır Atık" eğitim programı

Sinop'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında "Sıfır Atık" eğitim programı gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda, Sinop Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) koordinatörlerine, il ve ilçelerde görevli vefa destek personeline yönelik gerçekleşen eğitimde, doğal kaynakların korunması, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetiminin önemi vurgulandı.

Geri dönüşümün teşvik edilmesi, israfın önlenmesi, enerji tasarrufu sağlanması ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması konularında bilgilendirme yapıldı.

Sinop’ta "Sıfır Atık" eğitim programı

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